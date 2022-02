Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Montag der Breitbandausbau für schnelles Internet in Zwickau begonnen. Die deutsche Telekom will in den kommenden Monaten 19.000 der insgesamt etwa 50.000 Zwickauer Haushalte mit einem Glasfaseranschluss ausstatten. Dabei werden Anschlüsse in der Innenstadt, der Nordvorstadt, der Bahnhofsvorstadt in Teilen von Pöhlau und Schedewitz gelegt. Mit den Anschlüssen soll eine Datenübertragung von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich werden.