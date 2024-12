Bei einem Unfall auf der A72 zwischen Hartenstein und Zwickau-Ost sind am Nachmittag sieben Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagenzentrums MDR SACHSEN sagte, erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen. Vier Fahrzeuge seien in dem Unfall verwickelt gewesen. Zur Ursache werde ermittelt. Die A72 war deshalb zwischenzeitlich in Richtung Hof voll gesperrt.