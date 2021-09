Nach fünf Jahren Pause geht am Theater Plauen-Zwickau wieder der Vorhang auf. Mit der neuen Spielzeit und der Wiederaufnahme des Spielbetriebs kann das Publikum nun das frisch sanierte Haus in Besitz nehmen. Die feierliche Eröffnung gibt es am Freitagabend um 20 Uhr. Am Sonnabend und am Sonntag sind sind weitere Veranstaltungen mit Einblicken in die kommende Spielzeit möglich.