Und das kommt bei der Kundschaft gut an. Gepaart mit einer lockeren und freundlichen Atmosphäre im Laden, gibt es im Glauchauer Spielzeug-Land viele Stammkunden. "Wir kommen immer hierher, wenn wir was brauchen was Spielzeug angeht, weil Spielzeugläden gibt es nicht so viele", so eine junge Frau. "Und hier wissen wir, dass wir alles finden." Auch die Beratung sei gut. "Einem wird geholfen, welche Spiele für das Alter passend sind oder was gerade im Trend ist", so die Kundin.