Für den 1. Platz winkt ein Preisgeld von 1.000 Euro. Projektmitarbeiterin Nicole Enderlein von VW Sachsen sagt, damit könne man sich ja einen Wunsch erfüllen, wie einen Teil der Fahrerlaubnis zum Beispiel. Für weitere Einsendungen gebe es ebenfalls kleine Prämien. Die VW-Mitarbeiterin freut sich auf kreative Videos. Das Thema Mobilität sei ein weitläufiges Feld. Aber es sei ein drängendes Thema. Das habe man bei "Fridays for Future" gesehen, die junge Generation interessiere sich ganz anders für das Thema Klimawandel und Mobilitätswandel als früher. Die Stadt erhofft sich vom Wettbewerb Impulse für die Stadtentwicklung. "Letztendlich wollen wir ja gerne, dass unsere Jugend in Zwickau bleibt oder zumindest wiederkommt, weil es hier so schön ist", so Enderlein.