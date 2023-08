Rund 180 Starter aus mehreren Ländern haben sich für die 540 Kilometer lange Oldtimer-Rallye bei der Sachsen Classic angemeldet. Das hat der Veranstalter mitgeteilt. Start ist am Donnerstag in Zwickau. Über das Erzgebirge geht es nach Dresden und Ostsachsen mit einem Abstecher nach Tschechien. Das Finale findet am Sonnabend wiederum in Dresden statt.