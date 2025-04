Mehrere große Packungen mit bunt angemalten Hühnereiern stapeln sich auf dem Tisch neben Nico Nüssner. Gemeinsam mit seinem Team vom Bistro "Hells Kitchen" will er heute 3.000 Ostereier auf dem Gelände des Stausees Oberwald verstecken. "Das ist ein Geschenk von uns an die Gäste," erzählt er. Zum vierten Mal schon eröffnet der Gastronom so die Saison am Stausee quasi ganz offiziell. Das kommt gut an und so füllt sich die Terrasse des Bistros im Laufe des Vormittags mit vielen zahlenden Gästen. Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld

3.000 Eier darunter 20 goldene

Jahr für Jahr kämen mehr Gäste – im Schnitt etwa 2.000, schätzt Nico Nüssner. Und so ist die Zahl von einst 1.000 Eiern bis heute deutlich angewachsen. In kleinen Kisten werden sie mit Stroh bedeckt überall auf dem Gelände versteckt. "Vor einigen Jahren haben wir sie auch einmal in der Wasserrutsche versteckt. Wegen der Unfallgefahr lassen wir das aber mittlerweile bleiben," lacht Nico Nüssner. Ganz besonders begehrt sind aber die Eier in der mit Stroh ausgelegten kleinen Schubkarre – 20 Stück handbesprüht mit Goldfarbe.

Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld Es geht darum, dass die Leute auch ein Ziel haben, wenn sie suchen und auch etwas Besonderes finden. Die Kinder bekommen dann ein kleines Ostergeschenk. Nico Nüssner, Chef des Bistros "Hells Kitchen"

Im Laufe des Tages werden sie Stück für Stück auf dem Gelände verteilt. Leider würden die farbigen Eier aber mitunter auch kaputt in den Kisten zurückgelassen. Hinzu kämen die gestiegenen Eierpreise, weshalb Nico Nüssner dieses Jahr die Zahl der Eier von 5.000 auf 3.000 reduziert habe.

Suchspaß für Groß und klein

Vor allem Familien mit Kindern hat das an diesem sonnigen Ostersonntag an den Stausee gelockt. Gerade hat Jana Decker eine der Kisten am Wegesrand durchsucht und ein paar der bunten Eier eingepackt. Für ihren Enkel Thore wartet aber auf alle Fälle noch eine Überraschung. "Wir haben den Osterhasen quasi an den Stausee bestellt," sagt sie lachend mit einem Blick zu ihrer Tochter. Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld

Ein paar Meter weiter hängen Elias und Joshua über einer weiteren Kiste. "Wir suchen das goldene Ei, bisher hat es aber nicht geklappt," rufen die beiden Jungs. Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld

Mehr Glück hatte hingegen Emil. Freudestrahlend kommt er angerannt "Ich hab das goldene Ei!" Schon wieder erzählt er stolz. Gemeinsam mit seinen Eltern, Opa und Schwester ist er schon zum zweiten Mal bei der Eierjagd dabei. "Letztes Jahr waren wir auch schon erfolgreich. Da hatten aber beide ein goldenes Ei gefunden," ergänzt Mama Katja Riehle. Aber auch die bunten Eier seien toll, schließlich könne man daraus Eiersalat machen. Als Belohnung für den goldenen Fund hat sich Emil ein Knetfigurenset ausgesucht. Bildrechte: MDR/Julia Schönfeld

Ostereier bemalen aus dem 3D-Drucker