Die befristet Beschäftigten im VW-Werk Zwickau haben in einem offenen Brief scharfe Kritik an Konzernspitze und Politik geübt. Die Kritik der Belegschaft richtet sich an die Politik, die keine attraktiven Rahmenbedingungen für die E-Mobilität geschaffen habe, und an den VW-Vorstand, der angekündigte Innovationen nicht umgesetzt habe. "Hier geht es nicht nur um befristete Arbeitsverhältnisse, sondern um den wichtigsten Industriezweig Deutschlands, der am Abgrund steht", heißt es weiter.