Die Geschäftsführung in Schneeberg lehnt laut Gewerkschaftsinformationen einen Tarifvertrag ab. Das finden auch Kollegen am Stammsitz in Nordrhein-Westfalen ungerecht. 900 Menschen sind dort beschäftigt. "Allerdings zu ganz anderen Konditionen als ihre Kollegen im ostdeutschen Schneeberg", so Daniel Salewski von der dort zuständigen IG Metall Detmold. "Hier in Barntrup ist KEB voll flächentarifgebunden in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens", führt der Gewerkschafter weiter aus. Anders als am Standort im Osten mache sich die Geschäftsführung sogar dafür stark, dass die Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen geregelt werden. "Ich erkenne da auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung von KEB hier in Barntrup, dass sie sagen, sie stehen zu dem Flächentarifvertrag. Deswegen wunderte es mich wirklich sehr, dass man sich in Schneeberg quer stellt und eine Flächentarifbindung nicht haben möchte. Unfassbar." Nach Gewerkschaftsinformationen hat sich seitdem nichts getan.