Post, Kitas, Busverkehr: Derzeit wird in vielen Branchen, auch in Sachsen, gestreikt. Nun hat die Gewerkschaft IG Metall auch Beschäftigte des Siemens Energy Insulation Center in Zwönitz zu einem Warnstreik aufgerufen. Die IG Metall will damit nach eigenen Aussagen Verhandlungen über Lohnerhöhungen erzwingen. Seit Juni 2022 sei man dazu in Gesprächen mit Vertretern von Siemens, bisher erfolglos.