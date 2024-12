Krebskranke Kinder müssen häufig auch über die Feiertage in der Klinik bleiben. Für einige von ihnen hat die Unternehmerin Isabel Klein aus Waldenburg eine Hilfsaktion gestartet. In ihrem Geschäft in Waldenburg hat sie am Dienstag handgestrickte Wollsocken angeboten. Wie sie MDR SACHSEN sagte, waren rund 150 bunte Sockenpaare im Angebot. Eingebettet sei die Aktion in den "Lebendigen Adventskalender", den die Sächsische Mozartgesellschaft mit Bürgern der Stadt gestaltet.