Der Tafelchef ist davon überzeugt, dass es in den kommenden Tagen immer öfter klingeln werde und sich die Geschenke in der Wichtelwerkstatt türmen. Die Sammelaktion gebe es seit 15 Jahren und inzwischen sei es in vielen Unternehmen schon ein festes Ritual, dass die Mitarbeiter für die Tafelkinder in Zwickau Päckchen packten: "Vielen ist das ein innerer Antrieb, dass sie sagen, mir geht es gut, meinen Kindern geht es gut und deswegen möchte ich was geben", so Juraschka. Verteilt werden sollen die Päckchen den Angaben zufolge in der Woche vor Weihnachten.