Hilfsangebot Zwickauer Tafel arbeitet wieder und sammelt Weihnachtspäckchen

Die Zwickauer Tafel ist seit Montag wieder geöffnet. Das heißt, alle Lebensmittel werden wie gewohnt von den Fahrern der Tafel in den Geschäften abgeholt, so der Verein. Bedürftige können damit auch wieder in den Ausgabestellen in Zwickau, Crimmitschau, Werdau, Kirchberg, Hartenstein und Wilkau-Haßlau versorgt werden. Krankheitsbedingt musste die Hilfsorganisation zwei Wochen lang ihren Betrieb einstellen. Rund 1.800 Bedürftige versorgt die Zwickauer Tafel normalerweise in der Woche.