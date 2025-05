leidet unter den vielen Tauben in Zwickau-Planitz

Mieterin in Zwickau-Planitz

Inzwischen haben auch Hildburg und Rolf Knoll die Taubenplage zu spüren bekommen. Bei ihnen sitzen die Tauben nicht nur auf den Dächern, sondern auf dem Balkon. Selbst von davor gespannten Netzen lassen sich sich nicht abhalten. "Es ist unangenehm, wenn man die Taubenscheiße immer auf den Fensterstöcken und so drauf hat. Das sind ja auch ganz schöne Parasiten. Was die alles so mit sich herumtragen", sagt Hildburg Knoll. Der Taubenkot sei sehr aggressiv, ergänzt ihr Mann Rolf: "Das frisst sich ganz schön rein."