Im Mülsener Ortsteil Thurm hat ein Betrüger eine 66-Jährige am Mittwoch um eine hohe Geldsumme gebracht. Die Frau habe am Nachmittag einen Anruf von einem jungen Mann erhalten, der sich wimmernd als ihr Sohn ausgab, berichtet eine Polizeisprecherin.

Kurze Zeit später stand ein Mann vor der Wohnungstür der 66-Jährigen. Der Unbekannte nahm eine fünfstellige Summe Bargeld in einer Keksdose mit Weihnachtsmotiven entgegen und verschwand, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Betrogene beschreibt den Mann als 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er habe eine Brille, eine dunkelgraue Wollmütze und eine graue Stoffmaske getragen Außerdem sei er mit einem blaugrauen Blouson und einer dunklen Hose bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei Zwickau sucht nun nach Zeugen, die den Mann am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr im Bereich des Außenrings oder an der Schulstraße in Thurm gesehen haben.

Sogenannte Schockanrufe hat es nach Polizeiangaben am Mittwoch auch in anderen Orten der Region gegeben. In Bereich des Polizeireviers Zwickau sei ein weiterer Anruf angezeigt worden, in Plauen insgesamt neun. In diesen Fällen gab es allerdings keine Geldübergabe.