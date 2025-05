Neue Spielzeit 2025/26 In der kommenden Saison wird es am Theater Plauen-Zwickau 22 Premieren und 15 Wiederaufnahmen der Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und JUPZ! geben, dazu zahlreiche Konzerte und Sonderveranstaltungen. Höhepunkte sind unter anderem eine große Ballettaufführung von "Peer Gynt" und die Mozart-Oper "Die Zauberflöte". Die neue Saison startet am 21. August. Dann wird das Musical "Der Medicus" gezeigt – auf der Freilichtbühne am Schwanenteich in Zwickau.