In diesem Mehrfamilienhaus wohnte die Frau, die am Dienstag getötet wurde. Die Polizei nahm ihren Ehemann fest.

In diesem Mehrfamilienhaus wohnte die Frau, die am Dienstag getötet wurde. Die Polizei nahm ihren Ehemann fest.

In diesem Mehrfamilienhaus wohnte die Frau, die am Dienstag getötet wurde. Die Polizei nahm ihren Ehemann fest. Bildrechte: Telenewsnetwork

In Crimmitschau ist eine 62 Jahre alte Frau mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet worden. Die Tote war am Dienstagnachmittag (16. März) in der Wohnung des Paares in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war ein Notruf eingegangen.