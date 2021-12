Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Glauchau und Chemnitz ist ein Mann ums Leben gekommen. Außerdem wurden mindestens zwei weitere Menschen verletzt. Zwei Autos waren am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Glauchau-Ost zusammengestoßen, woraufhin drei weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gefahren waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Der genaue Unfallhergang ist nach den Angaben noch völlig unklar.



Die Autobahn in Richtung Chemnitz soll demnach bis in den Vormittag hinein gesperrt bleiben. Die Polizei empfiehlt Autofahrern ab Glauchau-West über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U53 zu fahren. Laut MDR-Verkehrszentrum stauen sich die Fahrzeuge derzeit auf vier Kilometer.