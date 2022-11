Politische Symbolik wurde in der DDR groß geschrieben. Auch der Produktionsstart des "Pkw Trabant" wurde auf den 7. November 1957 gelegt, dem 40. Jahrestag der Oktoberrevolution in Russland. Der Name "Trabant" (Begleiter) erinnerte an den erst wenige Wochen zuvor gestarteten ersten Satelliten im All, den russischen Sputnik.