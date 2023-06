Bei einem Unfall bei Lichtentanne im Landkreis Zwickau ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 41-Jährige am Samstagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem Trabant von der Fahrbahn abgekommen. Er war auf der Staatsstraße S93 von Kirchberg in Richtung Werdau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fiel kurz vor der Abfahrt Reichenbacher Straße das linke Vorderrad des Trabants ab.