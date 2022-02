Zwickau hat den Weltrekord-Titel zum DDR-Kultauto Trabant zurück. Fünf Monate nachdem sich Anfang September 20 junge Frauen in einen pastellgrünen Trabant 601 gezwängt haben , haben Experten den Rekord in der Kategorie "meiste Personen im Trabant 601" am Freitag bestätigt. "Nach gründlicher Sichtung und Prüfung der Videodokumentation erkennen wir die neue Bestmarke mit 20 Personen im Fahrzeug an", teilte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker mit. Die Urkunde des Rekord-Instituts für Deutschland werde dem Verein "Inter Trab" per Post zugeschickt.

In Zwickau, wo der Trabi einst gebaut wurde, war 1976 der Rekord in dieser Kategorie erstmals mit 17 Personen aufgestellt worden. Doch vor zwei Jahren ging er dann nach Brandenburg: In Altlandsberg waren 18 junge Frauen eines Tanzvereins in einen Trabi geklettert. Daraufhin hatte sich der Verein "Inter Trab" voriges Jahr aufgemacht, den Titel zurückzuerobern. Dabei zwängten sich sogar 20 Sportlerinnen in Innen- und Kofferraum des DDR-Kleinwagens. Das Rekord-Institut verglich die Stapelei in seiner Mitteilung mit dem Computerspiel Tetris - so eng sei es zugegangen.