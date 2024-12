Nach dem Einbruch in eine Vereinsturnhalle in Meerane gibt es noch keine Hinweise auf die Täter und ihr Motiv. Laut Polizei waren Unbekannte in das Gebäude an der Straße zum Erlengrund gewaltsam eingedrungen. In der Halle beschmierten sie Bänke und Wände mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Parolen. Die Täter verursachten laut Polizei einen Sachschaden von etwa 1.100 Euro.