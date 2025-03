In Zwickau ist am Dienstagabend eine Tankstelle an der Reichenbacher Straße überfallen worden. Ein Unbekannter bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte Bargeld, das sie ihm aus der Kasse übergab, wie die Polizei mitteilte. Mit rund 300 Euro flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Angestellte haben den Vorfall körperlich unversehrt überstanden.