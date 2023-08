Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Meerane schwer verletzt worden. Ihr Kleinbus hatte sich überschlagen. Ein nachfolgender Lastwagen musste am Montagnachmittag deshalb notbremsen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch verteilte sich ein Teil der Ladung - in Tüten verpackte Gummibärchen - auf der Autobahn. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden war bis zum Dienstagmorgen voll gesperrt - insgesamt rund zwölf Stunden.

Nach einer Notbremsung auf der A4 hat ein Lastwagen seine Ladung verloren. Massenweise landet Gummibärchen auf der Fahrbahn, die rund zwölf Stunden blockiert war. Bildrechte: TNN