Die A4 ist derzeit zwischen zwischen Meerane und Schmölln in beiden Richtungen komplett gesperrt. Grund ist laut Polizei ein schwerer Unfall in einem Baustellenbereich. Die Beräumung der Unfallstelle werde noch Stunden andauern, hieß es. Laut Reporterangaben ist ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache in einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn geraten und auf einem anderen Fahrzeug gelandet.