In Langenbernsdorf bei Zwickau ist eine Renterin am Dienstag durch ein Feuer in ihrer Küche gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verstarb die 89 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung, nachdem angebranntes Essen zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Den Angaben zufolge hatte sich das Essen auf dem Herd entzündet und die Küche stark verrußt.

In den vergangenen Monaten war es in Sachsen zu mehreren Wohnungsbränden gekommen, bei denen vor allem Senioren verletzt oder getötet wurden. So waren beispielsweise in Dresden zwei 87-Jährige bei einem Hochhausbrand ums Leben gekommen. In Chemnitz starb ein Mann bei einem Dachstuhlbrand und in Leipzig-Mölkau eine 93-Jährige bei einem Feuer in der Wohnung.