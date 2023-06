In Zwickau ist in der Nacht zum Dienstag ein E-Rollerfahrer gestürzt. Eine Streife der Zwickauer Polizeibehörde fand den 46 Jahre alten Unfallfahrer. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Mann bei dem Sturz am Kopf verletzt und musste medizinisch betreut werden.

Auch in Döbeln kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht einen E-Scooter-Fahrer. Bei dem 22 Jahre alten Mann schlug demnach ein sogenannter Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Außerdem sei bei ihm ein Cannabis-Tütchen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.