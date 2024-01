In Werdau im Kreis Zwickau ist ein Seriendieb gefasst worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, er bereits vergangenen Donnerstag bei einem erneuten Diebstahlversuch in einem Einkaufsmarkt erwischt und trotz Widerstands zunächst in Gewahrsam genommen. Einen Tag später wurde er dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.