Unwetterwarnung Nach Schneesturm Massenunfall auf der A72 bei Zwickau

Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Autobahn 72 bei Zwickau am Freitagnachmittag in eine Rutschbahn verwandelt, Autofahrer sahen kaum noch etwas und bremsten. Ein Lkw-Fahrer fuhr erst in die Leitplanke, schnellte zurück und prallte dann auf drei weitere Autos auf. Der Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung fürs Erzgebirge und Teile des Vogtlands herausgegeben.