In Neukirchen bei Zwickau wird eine weitere Wismut-Altlast beseitigt. Es handelt sich um die sogenannte Absetzanlage Dänkritz 2. Das ist ein Schlammteich mit Rückständen der Uranerzaufbereitung aus den 1960er Jahren. Wie der Bergbausanierer Wismut am Freitag mitteilte, beginnen Mitte September die Vorbereitungen. In die ehemalige Kiesgrube wurden demnach von 1955 bis 1958 Rückstände der Uranaufbereitungsanlage Crossen gespült. Mit der Sanierung sollen nun die Umweltgefahren durch radioaktive und nicht-radioaktive Stoffe, die von dieser sogenannten Industriellen Absetzanlage ausgehen, reduziert werden.