Ich fahre von Chemnitz aus mit dem Auto an. Kurz nachdem die Einfahrtsschneise B93 die Zwickauer Mulde passiert, leitet mich mein Navi über den Krebsgraben vorbei an einem großen Einkaufszentrum mit Möbelhäusern, Tiermarkt, Autohaus und Fitnessstudio. Kaum zu glauben, dass ich gleich um Jahrhunderte zurückgeworfen werde. Das erste Anzeichen dafür, dass die Zivilisation, so wie ich sie kenne, hier endet, erahne ich an dem Hinweisschild "Eingeschränkter Winterdienst". Plötzlich fahre ich auf einen blickdichten Holzlattenzaun zu, dessen Tür aussieht wie ein Hintereingang. Ob die Erbauer damals auch schon auf einen zweiten Fluchtweg achten mussten? Egal, Alina vom Historischen Dorf öffnet den Zaun und mit etwas schlechtem Gewissen schleppe ich meine ganze moderne Aufnahmetechnik samt Fotoapparat ins Innere des Dorfes.

Zurück in die Vergangenheit

Grob gesagt besteht das Dorf aus einem zentralen Rasenplatz, überdachten Handwerkerständen und einem Ofen, einem Haupthaus für Veranstaltungen, einer niedlichen Openair-Bühne und natürlich der historischen Tor-Turmanlage. Nicht zu verwechseln mit Tortur-Anlage, die steht auf dem Rasen in Form eines historischen Fesselstocks mit Löchern für Arme und Kopf. Um diese - in Gänze aus Lehm und Holz hergestellten - Gebäude und Einrichtungselemente verläuft eine schützende Palisadenbefestigung – und fertig ist das Dorf. Es ist wesentlich kleiner als das von Asterix dem Gallier, hat aber mindestens genauso viel Charme.

Ein historischer Fesselstock Bildrechte: Nora Kilényi

Das Historische Dorf wurde von 2015 ab aufgebaut, mit dem Ziel, zur 900 Jahr Feier von Zwickau im Jahr 2018 zu veranschaulichen, wie es zur Zeit der Stadtgründung an der Zwickauer Mulde einst ausgesehen haben könnte. Was mir ein wenig das Gefühl von Authentizität nimmt, sind die Plasteeimer und Gießkannen, die vereinzelt rumstehen und die Stromleitungen und LED-Lampen, die hin und wieder rumhängen. Aber ich will auch nicht päpstlicher sein als der Papst, ein paar Kompromisse sind wohl unausweichlich.

Zwei Hühner und ein Hahn leben hier. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Zum Dorf gehören Tiere

Alina lässt das Federvieh aus dem Stall. Ein Hahn, der mich ankräht – um 10:15 Uhr! – und seine zwei Mädels scharren und kratzen auf der Erde rum und picken sich die ausgegrabenen Leckerlis auf. In einem kleinen Stall quietschen zwei Meerschweinchen. Und im Teich lebt die Schildkröte Penelope. Okay, Schildkröten wurden Anfang des 12. Jahrhunderts vermutlich nicht in Teichen gehalten, aber Penelope war von irgendwem ausgesetzt worden. Das Team vom Historischen Dorf hat sie kurzerhand adoptiert. Und nun gehört sie zu einer der Attraktionen für die Kinder.

Kräuterwanderung und andere Workshops

Heute sind auch Kinder da, hauptsächlich aber Erwachsene. Sie folgen vom Dorf aus einer hauptberuflichen "Kräuterhexe" zu einem zweistündigen Spaziergang, um etwas zu lernen über die ganzen Pflanzen am Wegesrand, an denen man sonst eher achtlos vorbeiläuft.

Hier werden oft leckere Pizzen oder Flammkuchen gebacken. Bildrechte: Nora Kilényi

Die Palette an Workshops ist groß – das zeigt ein Blick ins Jahresprogramm: Schmieden, Filzen, Nähen, Kochen, Seife sieden, Leder punzieren, Mauern und Putzen mit Lehm, Papier schöpfen, Brot backen und vieles mehr. Außerdem gibt es Ende August ein Survival-Training, in dem die Teilnehmer lernen, ohne Hilfsmittel in der Natur auszukommen. Die Workshops werden oft von Schulklassen und Hortgruppen gebucht, können aber auch von anderen Gruppen genutzt werden.

Unter der Überdachung sind Handwerkerstände und Werkstattbereiche für die Workshops eingerichtet worden. Bildrechte: Nora Kilényi

Geeignet für Familienausflug

Auch für Familien, die sich spontan entscheiden, lohnt sich der Ausflug. Zu den Öffnungszeiten sind immer zwei Mitarbeiter da und führen durch das Dorf. Auch kleinere Bastelaktionen sind immer möglich.

Fazit