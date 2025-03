Damit bleibt es bei den verhängten Geldstrafen von 120 beziehungsweise 50 Tagessätzen, zu denen die beiden im März 2023 verurteilt wurden - insgesamt Beträge von 4.800 bzw. 850 Euro. Die Angeklagten hatten die Plakate im Bundestagswahlkampf 2021 angebracht - unter anderem in Zwickau, Plauen und Leipzig. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht haben sie dies auch nicht bestritten.

Es gab damals in Sachsen ein Hin und Her, ob die Plakate abgehängt werden müssen oder nicht. Nachdem das Verwaltungsgericht Chemnitz dies zunächst verneinte und die Stadt Zwickau dagegen Beschwerde einlegte, kassierte das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen letztlich die Entscheidung und entschied, dass Wahlplakate mit der Aufschrift "Hängt die Grünen" entfernt werden müssen.