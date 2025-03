Bei seiner Aussage vor Gericht war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, ebenso wie bei den Plädoyers. Doch Richter Jörg Burmeister gab bei der Urteilsbegründung Einblicke in die Schilderungen des unscheinbar wirkenden jungen Mannes.

Von klein auf sei er überbehütet aufgewachsen, seine Familie habe stets wie ein Helikopter um ihn geschwebt. Dabei habe es keinerlei Raum gegeben, um eigene Erfahrungen zu sammeln und in schwierigen Situationen Lösungen zu finden. Das habe auch die Tat an sich gezeigt, sagte Burmeister. Er habe sich versklavt gefühlt, als Spielball der Familie, der für vieles herhalten müsse. All das sei im Morgengrauen des 3. Juni aus ihm herausgebrochen.