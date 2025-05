Nach tödlichen Messerstichen in einem Asylbewerberheim in Plauen muss ein Mann sechseinhalb Jahren in Haft. Das Landgericht Zwickau verurteilte den zur Tatzeit vor zehn Monaten 46-Jährigen wegen Totschlags in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.



Nach einem verbalen Streit im Juli 2024 hatte der Angeklagte mit pakistanischer Staatsangehörigkeit nach Überzeugung des Gerichts seinen 36 Jahre alten Landsmann mit einem Messer attackiert.