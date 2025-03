Verdi hat die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten des DRK-Kreisverbands Zwickau am heutigen Donnerstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Sie sollen damit ihren Forderungen nach besseren Löhnen und Sonderzahlungen, für eine 38- statt 40-Stunden-Woche und Zulagen bei Wechsel- und Nachtschichten Nachdruck verleihen, betonte Verdi. Um diese Punkte geht es in der seit Oktober 2024 laufenden Tarifrunde, die bislang ergebnislos verlief.

Gestreikt werden soll in den DRK-Kitas "Sonnenschein" und "Eschenweg" und beim Rettungsdienst in der Max-Pechstein-Straße. Es soll Notdienste geben. Dazu sagte Niklas Wuchenauer von Verdi: "Mit dem Abschluss einer Notdienstvereinbarung stellen wir sicher, dass die Patientenversorgung nicht gefährdet ist. Beschäftigte aus stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen sind darüber hinaus nicht zur Arbeitsniederlegung aufgerufen."

Eine aktive Mittagspause legen nach Verdi-Angaben am Donnerstag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr die Mitarbeiter des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost ein - und zwar vor dem Plauener Institut in der Röntgenstraße. Sie protestieren gegen finanzielle Ungerechtigkeiten. Hintergrund ist, dass Verdi den Tarifvertrag gekündigt hat und die Arbeitgeberseite den Tarifvertrag zur Ergebnisbeteiligung. Nach Gewerkschaftsangaben verdienen die Mitarbeitenden des DRK Blutspendedienstes mit Standorten in Sachsen, Berlin-Brandenburg und im Norden durchschnittlich zehn bis 15 Prozent weniger als in den alten Bundesländern.