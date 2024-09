In Zwickau hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und einen Unfall verursacht. Der Behörde zufolge gab er in der Nacht zum Sonntag bei einer Verkehrskontrolle Gas anstatt anzuhalten und fuhr über mehrere rote Ampeln. Am Ende kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen die Hauswand der Zwickauer Arbeitsagentur.