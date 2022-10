Zwei Schwerverletzte Verfolgungsjagd in Zwickau: Polizist gibt Schuss ab

Zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch und mehreren Schwerverletzten infolge ist es am Samstagabend in Zwickau gekommen. Der Fahrzeugführer eines BMW entzog sich einer Fahrzeugkontrolle, ein Polizeibeamter stoppte ihn mit Schüssen. Die Besatzung des BWM erlitt teils schwere Verletzungen. Gegen den Polizisten wird nun ermittelt. Laut Polizei stand der Fahrer des BMW unter Drogeneinfluss. Es war nicht die einzige Verfolgungsjagd in der Nacht in Zwickau.