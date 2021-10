Auf der Bundesstraße 94 zwischen Schönbrunn und Lengenfeld hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kam ein 17-Jähriger ums Leben. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war der Jugendliche mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve nach links abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Krankenwagen. Der Motorradfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Fahrer und Beifahrer des Krankenwagens blieben unverletzt. Am Wagen selbst entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.