Der 75-Jährige war am 7. Juni von einer Radtour nicht nach Hause zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Seither wurde nach ihm gesucht. Die Familie hatte auch das MDR-Magazin "Kripo live" eingeschaltet, um so möglicherweise Hinweise zum Verbleib des Mannes aus dem Zwickauer Ortsteil Mosel zu erhalten. "Die Polizei und viele Freiwillige haben mehrfach nach ihm gesucht", erklärte die Familie dem MDR FERNSEHEN verzweifelt.

Am Sonntag hatte "Kripo Live" die Zuschauerinnen und Zuschauer so noch um Hinweise gebeten. Inzwischen herrscht traurige Gewissheit: Der 75- Jährige wurde am Mittwochabend laut Polizeiangaben in einem "schwer zugänglichen Waldstück in Mosel tot aufgefunden". Nach aktuellen Erkenntnissen besteht kein Straftatverdacht.