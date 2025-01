An dem noch im Bau befindlichen Großgefängnis in Zwickau droht ein sogenannter Teilabriss. Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement bestätigte MDR SACHSEN, dass dies im Raum stehe. Es handele sich um mangelhafte technische Anlagen und Bauteile in den Gebäuden, nicht jedoch um komplette Gebäude.