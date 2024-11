Die Unsicherheit nagt an den jungen Menschen. Haben sie eine Zukunft in der Automobilbranche – und kann Südwestachsen auch in den kommenden Jahrzehnten ein Zentrum des deutschen Autobaus bleiben? Über die Zukunft der Auszubildenden wird bei Volkswagen aktuell weiter verhandelt. Am Donnerstag findet die nächste Tarifrunde in Wolfsburg statt.