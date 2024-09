Der Automobil-Experte Stefan Bratzel sagt, um Volkswagen stehe es wirklich nicht gut. "Die Produktionskosten stehen an erster Stelle, aber auch die VW-eigenen Verwaltungskosten müssen deutlich reduziert werden. Und man muss natürlich auch sehen: Die Werke von Volkswagen in Deutschland produzieren in der Regel teurer als die im nichtdeutschen Ausland, etwa in Spanien."