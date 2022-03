Volkswagen kann die Produktion in den Werken Zwickau und Dresden schneller wieder hochfahren als erwartet. Wie ein Konzernsprecher mitteilte, wird in Zwickau ab Montag wieder in zwei Schichten gearbeitet. Die Gläserne Manufaktur in Dresden produziere ab Mittwoch wieder. Ursprünglich sollte die Produktion erst am 1. April wieder starten.