Die IG Metall hat für Montag zu weiteren flächendeckenden Warnstreiks bei Volkswagen aufgerufen. Betroffen sind auch die Werke in Zwickau-Mosel, Chemnitz und Dresden. Der Ausstand soll laut Gewerkschaft diesmal vier Stunden dauern und mit der Frühschicht beginnen. An der Gläsernen Manufaktur in Dresden ist außerdem am Vormittag eine Kundgebung geplant. Die IG Metall will damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Am Montag läuft die vierte Verhandlungsrunde in Wolfsburg.