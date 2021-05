Der Autobauer Volkswagen hat heute in Zwickau die Erweiterung seines Presswerks in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, können damit nahezu alle Karosserieteile der in Zwickau gebauten Modelle vor Ort gepresst werden. Dies erspare viele Transporte, hieß es. VW spricht von mehr als 9.000 LKW-Fahrten, beziehungsweise 5.800 Tonnen CO2, die damit jährlich entfallen. Zudem seien 80 neue Arbeitsplätze entstanden. In die Erweiterung des Presswerks wurden 74 Millionen Euro investiert.