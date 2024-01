Die Betriebsratswahl 2022 bei Volkswagen in Zwickau war unwirksam. Das hat das Landesarbeitsgericht Chemnitz entschieden. Damit wurde eine Beschwerde von Volkswagen Sachsen und dem Betriebsrat gegen das Urteil vom Arbeitsgericht Zwickau zurückgewiesen, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Freie Presse" berichtet.

Der Betriebsrat kündigte bereits bereits an, nun vor das Bundesarbeitsgericht zu ziehen. Ob der Betriebsrat neu gewählt werden muss, entscheidet sich also erst in einigen Monaten.