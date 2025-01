In Begleitung der Polizei haben Bedienstete des Landkreises Zwickau auf einem Hof in Mülsen mehrere Waffen sowie Munition sichergestellt. Sie gehörten einem 41-Jährigen, dem zuvor die waffenrechtliche Erlaubnis und der Jagdschein entzogen worden waren, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Silas Stein