In Limbach-Oberfrohna hat die Polizei eine erhebliche Anzahl an Waffen und Nazi-Devotionalien beschlagnahmt. Die Beamten waren zunächst Dienstagnacht von einem stark angetrunkenen, offenbar verwirrten Mann zu Hilfe gerufen worden. Als sie in der Wohnung des Anrufers eintrafen, war dieser zwar in keiner hilflosen Lage, dafür zog seine Wohnungseinrichtung viel Aufmerksamkeit auf sich.