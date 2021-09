Die Stadt Zwickau hat Beschwerde gegen den Beschluss zu den Wahlplakaten der rechtsextremen Splitterpartei "Dritter Weg" beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingereicht. Das teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagvormittag mit. Mit der Beschwerde will sich die Kommune gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Chemnitz wehren. Dieses hatte entschieden, dass die Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen" in Zwickau trotz eines Verbots der Stadt hängen bleiben dürfen, jedoch nur mit 100 Metern Abstand zu Plakaten der Grünen.