Patienten gaben der Klinik den Spitznamen "Mottenburg". Er verweist auf die schwere Erkrankung, die die Lunge so sehr veränderte, dass sie durchlöchert schien – als hätten sie Motten befallen. Viele der damaligen Patienten nannten sich daher auch scherzhaft "Mottenbrüder". Die Ausstellung gibt einen Einblick in den Alltag der Erkrankten, die in dem Schloss behandelt wurden. Besucher erfahren wie das medizinische Personal damals arbeitete.

Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi